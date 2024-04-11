Google начинает предоставлять доступ к расширенным инструментам редактирования фотографий бесплатно

Пользователям предоставляется возможность использовать редактирование Photo UnBlur, Magic Eraser и Magic Editor.

Google Photo начинает бесплатно предоставлять пользователям расширенные инструменты редактирования фотографий Photo UnBlur, Magic Eraser и Magic Editor. Об этом сообщает Engadget.

Photo UnBlur позволяет сделать более четкими размытые фото, а инструмент Magic Eraser дает возможность удалить или замаскировать объекты на фотографиях. Magic Editor использует искусственный интеллект для перемещения, растяжения и изменения размера объектов. Также можно вносить масштабные изменения, например, производить замену неба на фото.

Пользователи Google Фото на Android и iOS получат десять ежемесячных сохранений или могут получить больше, если имеют устройство Pixel или платный тарифный план Google One с 2 ТВ+. Начиная с 15 мая эти функции станут доступными для всех пользователей, не являющихся подписчиками, на ПК, работающих с ChromeOS 118+, и на мобильных устройствах с Android 8.0 или iOS 15 и 3 ГБ оперативной памяти.

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