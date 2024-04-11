Google починає надавати доступ до розширених інструментів редагування фотографій безкоштовно

Користувачам надають можливість використовувати редагування Photo UnBlur, Magic Eraser і Magic Editor.

Google Photo починає безкоштовно надавати користувачам розширені інструменти редагування фотографій Photo UnBlur, Magic Eraser і Magic Editor. Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що Photo UnBlur дає змогу зробити більш чіткими розмиті фото, а інструмент Magic Eraser дає можливість видалити або замаскувати об'єкти на фотографіях. Magic Editor використовує штучний інтелект для переміщення, розтягування та зміни розміру об'єктів. Також можливо вносити масштабні зміни, наприклад, робити заміну неба на фото.

Користувачі Google Фото на Android та iOS отримають десять щомісячних збережень, або можуть отримати більше, якщо мають пристрій Pixel або платний тарифний план Google One з 2 ТБ+. Починаючи з 15 травня, ці функції стануть доступними для всіх користувачів, які не є передплатниками, на ПК, що працюють з ChromeOS 118+, та на мобільних пристроях з Android 8.0 або iOS 15 та 3 ГБ оперативної пам'яті.

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