Кримінальні правопорушення, які пов’язані з домашнім насильством: огляд практики ККС ВС

В огляді висловлені питання щодо дотримання принципу non bis in idem, поняття «систематичність» у домашньому насильстві, коло потерпілих від таких дій та питання доказування.

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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС у провадженнях про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством.

В огляді судової практики Верховного Суду висловлені питання щодо дотримання принципу non bis in idem, поняття «систематичність» у домашньому насильстві, коло потерпілих від таких дій, питання доказування тощо.

Зазначається, що рішення внесені до ЄДРСР за 2019–2024 роки.

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