Уголовные правонарушения, которые связаны с домашним насилием: обзор практики КУС ВС

В обзоре высказаны вопросы соблюдения принципа non bis in idem, понятия «систематичность» в домашнем насилии, круг пострадавших от таких действий и вопросы доказывания.

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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС по делам об уголовных правонарушениях, связанных с домашним насилием.

В обзоре судебной практики Верховного Суда высказаны вопросы соблюдения принципа non bis in idem, понятия «систематичность» в домашнем насилии, круг потерпевших от таких действий, вопросы доказывания и т.д.

Отмечается, что решения внесены в ЕГССР за 2019-2024 годы.

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