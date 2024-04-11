КСУ розглянув справу щодо трудових гарантій для працівників, які призвані на військову службу на особливий період або прийняті за контрактом

У КСУ відбувся розгляд справи щодо конституційності законодавчих приписів щодо трудових гарантій для працівників, які призвані на військову службу на особливий період або прийняті за контрактом.

У Конституційному Суді України відбувся розгляд справи щодо конституційності законодавчих приписів щодо трудових гарантій для працівників, які призвані на військову службу на особливий період або прийняті за контрактом. Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання 10 квітня у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Дудкевича Едуарда Валентиновича.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав основний зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Зокрема, суддя зазначив, що Едуард Дудкевич звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині п’ятій статті 17, статті 21, частинам першій, третій статті 22, частині першій статті 46 Конституції України підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ, згідно з яким унесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, а саме: слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінено словами «зберігаються місце роботи і посада».

На думку автора клопотання, оспорюваний припис Закону «скасовує право мобілізованих військовослужбовців на збереження середнього заробітку за місцем роботи, чим звужує існуюче право на його збереження», «звужує та порушує право мобілізованих військовослужбовців на соціальний захист», тому суперечить приписам статті 22, частині п’ятій статті 17, частині першої статті 46 Конституції України.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Едуард Дудкевич проходив публічну службу в Управлінні Державної міграційної служби України в Чернівецькій області на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства. Управління наказом від 10 травня 2022 року увільнило його від роботи на період проходження ним військової служби з 11 травня 2022 року зі збереженням за ним місця роботи, займаної посади та середнього заробітку.

У зв’язку з набранням чинності Законом Управління наказом від 19 липня 2022 року внесло зміни до наказу від 10 травня 2022 року, пункт 1 якого викладено в такій редакції: «Увільнити від роботи Дудкевича Е.В. на період проходження військової служби з 11 травня 2022 року до дня фактичного звільнення з військової служби зі збереженням на цей період місця роботи і посади».

Заявник у серпні 2022 року звернувся до суду з адміністративним позовом, у якому, зокрема, просив визнати протиправними дії Управління щодо припинення виплати середнього заробітку до дня фактичного звільнення з військової служби.

Суди першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовили. Верховний Суд залишив без змін судові рішення.

Суддя-доповідач поінформував, що на розгляді Конституційного Суду є справи стосовно тих самих питань, та зазначив, що під час підготовки справи до розгляду були направлені запити для з’ясування позицій щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Окрім цього, Суд також розглянув клопотання постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна щодо зміни форми конституційного провадження з письмової на усну та передання цієї справи на розгляд Великої палати Суду та відмовив у їх задоволенні.

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