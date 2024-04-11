У Пентагоні заявили, що не можуть змусити компанію Маска заблокувати Starlink, які використовує рф

У США заявили, що «вживають заходів» і «опрацьовують» проблему зі SpaceX і Україною.

Фото: 24tv.ua

Міністерство оборони США не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink, які використовую російські окупаційні війська на фронті в Україні. За словами помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, Пентагон працює з Україною і SpaceX щодо цього питання, передає Defence One.

Він зазначив, що Starlink є комерційним продуктом, й рф намагається купувати термінали через чорний ринок.

«Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі (припинити обслуговування терміналів Starlink на території України, якими користуються окупанти — ред.), тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink», - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо компанія SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб заявив: «Я думаю, що вони - чудовий партнер». Сторони змогли досягнути певного процесу.

За його словами Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб «надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій...»

«Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено», - сказав Пламб.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що окупанти на фронті почали використовувати Starlink. Пізніше у розвідці підтвердили це.

У Мінцифри повідомили, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.

Додамо, США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими.

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