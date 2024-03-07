США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими

Законодавців стривожили заяви українських розвідників про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що може порушити американські санкції.

Демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска у зв'язку з використанням військовими рф супутникового інтернет-сервісу Starlink. Про це пише Washington Post.

Представники Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали лист із вимогою, щоб компанія повідомила про скарги на можливі незаконні придбання терміналів Starlink, зокрема в окупованих рф регіонах України.

Їх стривожили заяви українських розвідників про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що може порушити американські санкції.

«Ми стурбовані тим, що у вас, можливо, немає належних засобів захисту та політики», – написали Раскін та Гарсія у листі.

Перевірка підкреслює, наскільки життєво важливим був сервіс Starlink для військових дій України, забезпечуючи основу цифрового зв'язку на полі бою відтоді, як рф вторглася в країну два роки тому.

Як йдеться у листі, SpaceX поставила термінали Starlink в Україну на прохання українських урядовців протягом кількох годин після нападу росії. У червні 2023 року Міноборони закупило для України від 400 до 500 нових терміналів.

Однак уже давно існують побоювання з приводу широкого впливу, який SpaceX і Маск, генеральний директор і засновник компанії, чинять на конфлікт.

Українські чиновники стверджують, що Starlink дає військам істотну перевагу, забезпечуючи надійне інтернет-з'єднання, яке дозволяє солдатам відповідати на групові текстові повідомлення, передавати дані з дронів про ворожі сили та координувати артилерійські удари.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що окупанти на фронті почали використовувати Starlink. Пізніше у розвідці підтвердили це.

У Мінцифри повідомили, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.

Українські десантники за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів.

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