Одна з найбільших авіакомпаній надаватиме пасажирам безкоштовний інтернет у літаках

Безкоштовним буде найпростіший пакет доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через програми-месенджери.

Найбільша британська авіакомпанія British Airways безкоштовно надаватиме пасажирам доступ до інтернету у своїх літаках. Про це повідомляє Avianews.

Зазначається, що із квітня послугу поступово почнуть запускати на всіх авіалайнерах, які оснащені антенами для передачі інтернет-даних.

Безкоштовним буде найпростіший пакет доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через програми-месенджери. Обмін фото або відео цей пакет не дозволяє, оскільки така опція доступна лише у платних пакетах.

Для підключення послуги необхідно безкоштовно зареєструватися в програмі лояльності British Airways Executive Club.

Авіакомпанія додає, що зараз інтернет доступний на всіх літаках, що базуються в лондонському аеропорту «Гатвік». У лондонському аеропорту «Хітроу» цей показник становить 80% і компанія має намір розширити послугу на 100% авіалайнерів до кінця 2025 року.

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