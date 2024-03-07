Одна из крупнейших авиакомпаний будет предоставлять пассажирам бесплатный интернет в самолетах

Бесплатным будет самый простой пакет доступа, предусматривающий отправку текстовых сообщений через программы-мессенджеры.

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways будет бесплатно предоставлять пассажирам доступ в интернет в своих самолетах. Об этом сообщает Avianews.

С апреля услугу постепенно начнут запускать на всех авиалайнерах, оснащенных антеннами для передачи интернет-данных.

Бесплатным будет самый простой пакет доступа, предусматривающий отправку текстовых сообщений через программы-мессенджеры. Обмен фото или видео этот пакет не разрешает, поскольку такая опция доступна только в платных пакетах.

Для подключения услуги необходимо зарегистрироваться бесплатно в программе лояльности British Airways Executive Club.

Авиакомпания добавляет, что сейчас интернет доступен на всех базирующихся самолетах в лондонском аэропорту «Гатвик». В лондонском аэропорту Хитроу этот показатель составляет 80% и компания намерена расширить услугу на 100% авиалайнеров до конца 2025 года.

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