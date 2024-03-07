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США начали расследование против SpaceX из-за использования Starlink российскими военными

15:57, 7 марта 2024
Законодателей встревожили заявления украинских разведчиков о том, что российские войска разместили терминалы компании на востоке Украины, что может нарушить американские санкции.
США начали расследование против SpaceX из-за использования Starlink российскими военными
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Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска в связи с использованием военными рф спутникового интернет-сервиса Starlink. Об этом пишет Washington Post.

Представители Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо с требованием, чтобы компания сообщила о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в частности в оккупированных рф регионах Украины.

Их встревожили заявления украинских разведчиков о том, что российские войска разместили терминалы компании на востоке Украины, что может нарушить американские санкции.

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих средств защиты и политики", - написали Раскин и Гарсия в письме.

Проверка подчеркивает, насколько жизненно важен был сервис Starlink для военных действий Украины, обеспечивая основу цифровой связи на поле боя с тех пор, как рф вторглась в страну два года назад.

Как говорится в письме, SpaceX поставила терминалы Starlink в Украину по просьбе украинских чиновников в течение нескольких часов после нападения рф. В июне 2023 года Минобороны закупило для Украины от 400 до 500 новых терминалов.

Однако уже давно существуют опасения по поводу широкого влияния, которое SpaceX и Маск, генеральный директор и основатель компании, оказывают на конфликт.

Украинские чиновники утверждают, что Starlink дает войскам существенное преимущество, обеспечивая надежное интернет-соединение, позволяющее солдатам отвечать на групповые текстовые сообщения, передавать данные из дронов о вражеских силах и координировать артиллерийские удары.

Напомним, что недавно появилась информация, что оккупанты на фронте начали использовать Starlink. Позже в разведке это подтвердили.

В Минцифры сообщили, что Украина знает, как обезвредить Starlink на оккупированной территории.

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