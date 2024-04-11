Повторного медогляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи не буде, але рішення МСЕК перевірять правоохоронці

Закон про мобілізацію доручає Кабміну спільно з правоохоронними органами перевірити рішення МСЕК стосовно встановлення інвалідності ІІ і ІІІ груп після 24 лютого 2022 року.

Як відомо, перша редакція законопроекту про посилення мобілізації 10449, прийнята в першому читанні, передбачала, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року мали пройти повторний медичний огляд на придатність до військової служби.

Втім, фінальна версія законопроекту 10449, яку рекомендував Комітет, цієї норми вже не передбачає. Разом з тим, доручено перевірити рішення МСЕК.

Так, закон про мобілізацію передбачає доручення Кабміну вжити заходів спільно з правоохоронними органами на виконання рішення РНБО від 30 серпня 2023 року щодо перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, причини інвалідності з дитинства).

Разом з тим, переогляд мають пройти особи, які раніше були визнані обмежено придатними.

Нагадаємо, що 2 квітня Президент підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних (законопроект №10313). Відповідно до нього чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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