Всем, кто уже зарегистрировался в НМТ, нужно проверить в персональных кабинетах, были ли отправлены данные для обработки в региональные центры УЦОЯО.

Фото: suspilne.media

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной напомнил, что 11 апреля – последний день регистрации для участия в НМТ-2024. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Все, кто откладывал регистрацию на потом, — это время пришло. Все, кто уже зарегистрировался, проверьте в персональных кабинетах, отправили ли вы свои данные для обработки в региональные центры УЦОЯО. Если получили уведомление о необходимости доработки предоставленной информации и/или копий документов — сделайте это как можно скорее, но не позднее 15 апреля», - заявил он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день сдавать тестирование в Украине планируют 265 543 человека, а за рубежом - 21 185 человек. В то же время более 270 тысяч человек уже получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2024 года.

Напомним, временные экзаменационные центры за пределами Украины будут созданы в 57 городах 32 стран.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.

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