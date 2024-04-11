Пересмотр Пенсионным фондом стажа работы в должности судьи, дающего право на отставку, недопустим, — РСУ

Единственным органом, имеющим право на исчисление необходимого стажа работы в должности судьи, является Высший совет правосудия.

Источник фото: Рада судей Украины

Рада судей Украины 11 апреля 2024 года обратился в Пенсионный фонд Украины с заявлением о необходимости обратить внимание на то, что единственным органом, имеющим право на исчисление и установление стажа работы в должности судьи, является Высший совет правосудия.

Также РСУ признала недопустимой практику органов Пенсионного фонда по пересмотру стажа работы в должности судьи, дающей право на отставку и назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания, уже определенного в решении Высшего совета правосудия при рассмотрении заявления судьи об отставке.

Отметим, что соответствующее обращение РСУ мотивировано действующей практикой органов Пенсионного фонда о фактическом пересмотре установленного Советом правосудия стажа работы в должности судьи.

В результате действий Пенсионного фонда, судьи в отставке получают пожизненное денежное содержание совсем в ином размере, чем они рассчитывали.

Следовательно, судьи в отставке вынуждены обращаться с исками в суды и устанавливать незаконность действий Пенсионного фонда в судебном порядке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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