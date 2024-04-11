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Судьи Восьмого ААС передали 60 FPV дронов для нужд военнослужащих

10:30, 11 апреля 2024
Судьи передали FPV дроны военным 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Судьи Восьмого ААС передали 60 FPV дронов для нужд военнослужащих
Источник фото: 8aa.court.gov.ua
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Судьи Восьмого апелляционного административного суда передали для нужд 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила 60 FPV дронов на общую сумму более 990 тысяч гривен. Об этом сообщили в Восьмом ААС.

10 апреля 2024 года дроны передали для нужд 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, были приобретены Общественной организацией "Добро.Дій" (инициатива "Птички победы") за средства судей Восьмого ААС.

"Приобретение дронов судьями Восьмого апелляционного административного суда - это очередная волонтерская инициатива, которая заключается в обеспечении военнослужащих Вооруженных сил Украины новейшими средствами борьбы с агрессором. Каждый судья Восьмого апелляционного административного суда, который присоединился к этому проекту, считает своим гражданским долгом помогать и поддерживать тех, кто защищает наше государство. Дроны, которые сегодня мы передаем 24-й бригаде, это наш вклад в сохранение жизней наших военных и победу Украины", - отметил глава Восьмого ААС Олег Заверуха.

Руководитель общественной организации "Добро.Дій" (инициатива "Пташки победы") Игорь Дулин отметил, что: "Приобретение судьями Восьмого апелляционного административного суда таких необходимых для наших военнослужащих дронов, является свидетельством активной гражданской позиции, ответственности и патриотизма. Такие действия судей должны быть примером для подражания другими учреждениями, предприятиями и организациями".

По словам заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила подполковника Олега Комиссарчука - "Дроны на линии фронта очень нужны нашим военным, потому что, если бы не коптеры, эту работу выполняли бы военные самостоятельно. Именно с дронами они остаются на безопасных позициях, а основную работу за них выполняет техника. Благодаря этой технике, военнослужащие 24-й бригады держат вверенные им позиции и крепко стоят на защите украинской земли".

Справочно: Благотворительный проект "Пташки Победы" - всеукраинский благотворительный проект, основной целью которого является обеспечение украинской армии беспилотными летательными аппаратами. Общее количество беспилотных летательных аппаратов отправленных военным частям: Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины через благотворительный проект достигло - 5 тыс. штук.

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