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Як оподатковуються доходи від нерухомості в Україні: пояснення

21:57, 12 квітня 2024
Сплата ВЗ фізособою-орендодавцем з доходу за надання нерухомості в оренду здійснюється протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу.
Як оподатковуються доходи від нерухомості в Україні: пояснення
Джерело фото: borgexpert.com
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Державна податкова служба у Тернопільській області пояснює, що згідно з пунктом 164.2.5 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, який визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 ПКУ.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзису), житлового найму (піднайму) визначено пунктом 170.1 ПКУ. Згідно з пунктом 170.1.4, доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1-170.1.3 ПКУ, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною пунктом 167.1 ПКУ.

Якщо орендарем є фізична особа, яка не є самозайнятою особою, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені Податковим кодексом України для квартального звітного (податкового) періоду. Він має подати річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу з відображенням суми отриманого доходу та суми сплаченого податку.

Отже, сплата військового збору фізичною особою – орендодавцем з доходу, отриманого від фізичної особи – орендаря за надання нерухомості в оренду, здійснюється у строки, встановлені Податковим кодексом України для квартального звітного (податкового) періоду.

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