Троє переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

ВККС провела співбесіди із чотирма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У четвер, 11 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із чотирма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Іщенка Олександра Петровича на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області;

Зайцеву Марину Сергіївну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Буланову Юлію Миколаївну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Припинено участь у конкурсі Вишневського Анатолія Євгеновича.

Раніше ми писали, що ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для 24 суддів.

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