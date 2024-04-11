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Столична прокуратура повернула державі земельну ділянку водного фонду Кременчуцького водосховища

21:31, 11 квітня 2024
Прокуратура домоглася скасування незаконної передачі в оренду для будівництва земельної ділянки водного фонду Кременчуцького водосховища площею понад 2,7 га.
Столична прокуратура повернула державі земельну ділянку водного фонду Кременчуцького водосховища
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура столиці повернула державі земельну ділянку водного фонду площею понад 2,7 гектара, розташовану в межах Кременчуцького водосховища. Рішення про це було ухвалено Верховним Судом, який задовольнив касаційну скаргу Київської міської прокуратури та залишив в силі рішення про скасування незаконного розпорядження Черкаської РДА. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначена ділянка була передана в оренду для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення обласною адміністрацією в 2017 році. Однак це було зроблено без дотримання встановленого законодавством порядку, оскільки не було змінено цільове призначення земель водного фонду на землі рекреаційного призначення.

У зв'язку з цим прокуратура подала позов до Господарського суду Черкаської області, який у 2021 році задовольнив позов прокурора. Однак Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення у 2022 та 2023 роках.

Зазначається, що Київська міська прокуратура двічі оскаржувала ці постанови, і, завдяки послідовній та наполегливій позиції, Верховний Суд залишив в силі рішення першої інстанції. Таким чином, незаконне розпорядження Черкаської РДА скасовано.

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