Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — на двох кандидатів очікує співбесіда

Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 21 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Коломієць Наталія Володимирівна - 710,86 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Куксюк Андрій Леонтійович - 716,69 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 16 кандидатами: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 3 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

