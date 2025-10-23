Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом — Білий дім

Дональд Трамп виступить із заявою о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер о 22:00 за київським часом очікується виступ президента США Дональда Трампа з важливим оголошенням. Заяву Трампа внесено до його офіційного графіка, повідомил у Білому домі.

Дональд Трамп виступить сьогодні о 22:00 за київським часом. Про що він буде говорити - невідомо.

Нагадаємо, США запровадили нові масштабні санкції проти РФ – під обмеженнями «Роснефть» і «Лукойл».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.