Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени — Белый дом

Дональд Трамп выступит с заявлением в 22:00 по киевскому времени.

В четверг в 22:00 по Киеву ожидается выступление президента США Дональда Трампа с важным объявлением. Заявление Трампа внесено в его официальный график, сообщил в Белом доме.

Дональд Трамп выступит сегодня в 22:00 по киевскому времени. О чем он будет говорить – неизвестно.

Напомним, США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «ЛУКойл».

