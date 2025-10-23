Практика судів
  1. В Україні

На Донеччині судитимуть начальника екоінспекції Олександра Євтухова у справі про привласнення 1,6 млн грн з зарплатного фонду

15:52, 23 жовтня 2025
Посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до РФ та не може виконувати покладені на нього обов’язки.
Фото: don.dei.gov.ua
Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження та скерувало до суду обвинувальні акти щодо начальника Донецької обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці. Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо начальника одного з відділів цієї інспекції.

Наразі начальником Державної екологічної інспекції у Донецькій області, згідно з офіційним сайтом, є Олександр Євтухов, а головним бухгалтером Ірина Єфанова.

Після повномасштабного вторгнення РФ, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до РФ та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

«За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів», - заявили у ДБР.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи обвинувачуються у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

«У окремому провадженні щодо начальника відділу, проведеного у взаємодії з СБУ за спеціальною процедурою, йому інкриміновано пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення», - додали у ДБР.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

суд ДБР

