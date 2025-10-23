В Донецкой области будут судить начальника экоинспекции Александра Евтухова по делу о присвоении 1,6 млн грн из зарплатного фонда

Чиновники воспользовались возможностью введения дистанционной работы и начисляли зарплату начальнику одного из отделов, достоверно зная, что он уехал в РФ и не может выполнять возложенные на него обязанности.

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства и направило в суд обвинительные акты в отношении начальника Донецкой областной экологической инспекции и главного бухгалтера этого учреждения по факту растраты бюджетных средств, выделенных на оплату труда. Также завершено специальное досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов этой инспекции.

В настоящее время начальником Государственной экологической инспекции в Донецкой области, согласно официальному сайту, является Александр Евтухов, а главным бухгалтером Ирина Ефанова.

После начала полномасштабного вторжения РФ чиновники воспользовались возможностью введения дистанционной работы и начисляли зарплату начальнику одного из отделов, точно зная, что он выехал в Россию и не может выполнять свои обязанности.

«По договоренности он возвращал должностным лицам часть полученных “доходов”, а чиновники вносили ложные сведения о выполненной работе работника в табели учета рабочего времени, приказы о премировании, установлении надбавок и в расчетно-платежные документы. Таким образом была осуществлена растрата как минимум 1,6 млн грн бюджетных средств», — заявили в ГБР.

Начальник областной экологической инспекции и главный бухгалтер этого учреждения обвиняются в растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенной организованной группой, в условиях военного положения, а также во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

«В отдельном производстве в отношении начальника отдела, проведенном во взаимодействии с СБУ по специальной процедуре, ему инкриминировано пособничество в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы и служебный подлог», — добавили в ГБР.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

