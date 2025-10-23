В Армія+ з'явилася нова функція – військові можуть змінити місце служби між ЗСУ та НГУ

Військові можуть швидко переходити між ЗСУ та НГУ через додаток Армія+.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Армія+ з’явилася функція, з допомогою якої військовослужбовці можуть подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що спільно з МВС напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно.

«Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм», – зазначив Шмигаль.

Так, рапорт подається у застосунку Армія+ в розділі «Зміна місця служби». Для цього необхідно обрати напрямок: із ЗСУ в НГУ чи навпаки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.