В Армия+ появилась новая функция – военные могут сменить место службы между ВСУ и НГУ

В Армия+ появилась функция, с помощью которой военнослужащие могут подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с МВД разработали механизм и теперь военные получают возможность переводиться между ведомствами быстро и удобно.

«Цифровой путь через Армия+ создает прозрачный механизм», – отметил Шмыгаль.

Так, рапорт подается в приложении Армия+ в разделе «Смена места службы». Для этого необходимо выбрать направление: из ВСУ в НГУ или наоборот.

