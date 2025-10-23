Кібергігієна в держорганах — затвердили Методичні рекомендації для навчання посадовців

У Держспецзв’язку заявили, що застосування рекомендацій дозволить систематизувати процес навчання, зробити його послідовним та ефективним у масштабах усієї країни.

Фото: mukrayon.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що затвердила Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів і тренінгів з кібергігієни для державних службовців, військовослужбовців та працівників державних підприємств.

Зазначається, що застосування рекомендацій дозволить систематизувати процес навчання, зробити його послідовним та ефективним у масштабах усієї країни.

Навчальні програми, розроблені на основі документа, можуть охоплювати широкий спектр тем:

- основи кібергігієни: розпізнавання фішингу, протидія соціальній інженерії, захист від ШПЗ;

- захист даних та облікових записів;

- безпека кінцевих пристроїв;

- правила поведінки під час кіберінцидентів тощо.

Документ розроблено на виконання постанови Уряду № 1281 від 08.10.2025, якою був затверджений Порядок проведення інструктажів та систематичних тренінгів щодо кібергігієни, а також – з урахуванням провідних міжнародних стандартів та практик.

Держспецзв’язку наголошує, що обізнаний та відповідальний персонал є ключовим елементом надійного захисту державних інформаційних систем та критичної інфраструктури України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.