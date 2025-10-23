Кибергигиена в госорганах — утверждены Методические рекомендации для обучения должностных лиц

В Госспецсвязи заявили, что применение рекомендаций позволит систематизировать процесс обучения, сделать его последовательным и эффективным в масштабах всей страны.

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что утвердила Методические рекомендации по проведению инструктажей и тренингов по кибергигиене для государственных служащих, военнослужащих и работников государственных предприятий.

Отмечается, что применение рекомендаций позволит систематизировать процесс обучения, сделать его последовательным и эффективным в масштабах всей страны.

Учебные программы, разработанные на основе документа, могут охватывать широкий спектр тем:

основы кибергигиены: распознавание фишинга, противодействие социальной инженерии, защита от вредоносного ПО;

защита данных и учетных записей;

безопасность конечных устройств;

правила поведения во время киберинцидентов и т. д.

Документ разработан во исполнение постановления Правительства №1281 от 08.10.2025, которым был утвержден Порядок проведения инструктажей и систематических тренингов по кибергигиене, а также с учетом ведущих международных стандартов и практик.

Госспецсвязи отмечает, что знающий и ответственный персонал является ключевым элементом надежной защиты государственных информационных систем и критической инфраструктуры Украины.

