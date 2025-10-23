У будинок режисера Олексія Комаровського влучив шахед, фото

Будинок, де проживає режисер Олексій Комаровський, потрапив під шахедну атаку.

Фото: Інстаграм Олексій Комаровський

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український режисер Олексій Комаровський розповів про влучання ворожого дрона у свій будинок в Києвіпід час масованої атаки РФ в ніч на 22 жовтня.

За словами Комаровського, саме у той день він був не в Україні і, на щастя, не постраждав.

"Рідний Київ. Важка ніч. Поки я у відрядженні, до мене в будинок прилетіло. Сусіди шоковані. Слава Богу, всі живі" - написав Комаровський в соцмережі та показав фото постраждалого будинку.

є

Фото: Інстаграм Олексій Комаровський

Нагадаємо, що У ніч на 22 жовтня під час атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів пошкодив будинок на Русанівці в Києві, де проживає віцепрем'єр з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також розповіла, що пережила важку ніч обстрілів, а її тренерка з пілатесу не могла дістатися до роботи, тож довелося скасувати ранкове заняття.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 22 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети Володимир Зеленський закликав до підтримки ППО та нових санкцій проти РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.