Шахед пошкодив будинок нардепки Стефанишиної на Русанівці

«Було дуже голосно діти злякалися», – розповіла Ольга Стефанишина про падіння уламка дрона.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 22 жовтня під час атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів пошкодив будинок на Русанівці в Києві, де проживає віцепрем'єр з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

За словами Стефанишиної, уламок влучив у нежитлову частину будинку, тож ніхто з мешканців не постраждав. «Ми з дітьми були у ванній, було дуже голосно. Діти злякалися, але не сильно», – розповіла вона.

Депутатка зазначила, що під час повітряних тривог зазвичай справляється зі стресом, роблячи онлайн-покупки. «Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні», – поділилася Стефанишина.

Вона уточнила, що електроенергія та водопостачання в будинку не постраждали, допомога їй і родині не потрібна. Депутатка також подякувала всім, хто поцікавився їхнім станом.

Фото: Ольга Стефанишина

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також розповіла, що пережила важку ніч обстрілів, а її тренерка з пілатесу не могла дістатися до роботи, тож довелося скасувати ранкове заняття.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 22 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Наразі відомо про 18 постраждалих, із них четверо дітей. Дві людини загинули. Володимир Зеленський закликав до підтримки ППО та нових санкцій проти РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.