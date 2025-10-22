Шахед повредил дом нардепа Стефанишиной на Русановке

«Было очень громко, дети испугались», – рассказала Ольга Стефанишина о падении обломка дрона.

В ночь на 22 октября во время атаки беспилотников-камикадзе «Шахед» обломок одного из дронов повредил дом на Русановке в Киеве, где проживает вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, обломок попал в нежилую часть дома, поэтому никто из жильцов не пострадал. «Мы с детьми были в ванной, было очень громко. Дети испугались, но не сильно», – рассказала она.

Депутат отметила, что во время воздушных тревог обычно справляется со стрессом, делая онлайн-покупки. «Я, как всегда в такие моменты, заказывала в Интернете что-то хорошее. Это мой метод справляться со стрессом. На этот раз это новая книга Халеда Госсейни», – поделилась Стефанишина.

Она уточнила, что электроэнергия и водоснабжение в доме не пострадали, помощь ей и семье не нужна. Депутат также поблагодарила всех, кто поинтересовался их состоянием.

Фото: Ольга Стефанишина

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также рассказала, что пережила тяжелую ночь обстрелов, а ее тренер по пилатесу не могла добраться до работы, поэтому пришлось отменить утреннее занятие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 22 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. На данный момент известно о 18 пострадавших, из них четверо детей. Два человека погибли. Владимир Зеленский призвал к поддержке ПВО и новым санкциям против РФ.

