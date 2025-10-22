Пришлось отменить утреннее занятие по пилатесу: Посол ЕС в Украине Матернова заявила, что «хватит этой войны»

Глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что пережила тяжелую ночь обстрелов, а ее тренер по пилатесу не могла добраться до работы, поэтому пришлось отменить утреннее занятие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила о непоколебимой поддержке Украины со стороны ЕС после массированной российской атаки в ночь на 22 октября. Она также поделилась личными впечатлениями от пребывания в Киеве во время обстрелов.

По словам Матерновой, ночь она провела «на полу в ванной комнате отеля, которая стала укрытием». Сирены звучали непрерывно, а взрывы заставляли дрожать стены. «Мне пришлось отменить утреннее занятие по пилатесу, ведь моя тренер не могла безопасно добраться до работы. Я думала только об одном: хватит. Хватит этой войны», – написала посол.

Матернова отметила, что российско-украинская война длится слишком долго и истощает страну. «Каждый день приносит новые жертвы. Каждая ночь – новые атаки. Украина продолжает сопротивляться, но она уставшая и раненая. Из Киева международные встречи и переговоры кажутся бесконечными», – добавила она.

Посол подчеркнула, что Евросоюз остается надежным партнером Украины. «Мы осознаем критичность этого момента. Мы не отворачиваемся и ищем все возможные способы помочь Украине выстоять и достичь справедливого и длительного мира», – подытожила Матернова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 22 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. На данный момент известно о 18 пострадавших, из них четверо детей. Два человека погибли. Владимир Зеленский призвал к поддержке ПВО и новым санкциям против РФ.

Фото: Катарина Матернова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.