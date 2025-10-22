Довелося скасувати ранкове заняття з пілатесу: Посол ЄС в Україні Матернова заявила, що «досить цієї війни»

Очільниця представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що пережила важку ніч обстрілів, а її тренерка з пілатесу не могла дістатися до роботи, тож довелося скасувати ранкове заняття.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про непохитну підтримку України з боку ЄС після масованої російської атаки в ніч проти 22 жовтня. Вона також поділилася особистими враженнями від перебування в Києві під час обстрілів.

За словами Матернової, ніч вона провела «на підлозі у ванній кімнаті готелю, яка стала укриттям». Сирени лунали безперервно, а вибухи змушували тремтіти стіни. «Мені довелося скасувати ранкове заняття з пілатесу, адже моя тренерка не могла безпечно дістатися до роботи. Я думала лише про одне: досить. Досить цієї війни», – написала посол.

Матернова зазначила, що російсько-українська війна триває надто довго і виснажує країну. «Кожен день приносить нові жертви. Кожна ніч – нові атаки. Україна продовжує чинити опір, але вона втомлена і поранена. З Києва міжнародні зустрічі та переговори здаються нескінченними», – додала вона.

Посол підкреслила, що Євросоюз залишається надійним партнером України. «Ми усвідомлюємо критичність цього моменту. Ми не відвертаємося і шукаємо всі можливі способи допомогти Україні вистояти та досягти справедливого і тривалого миру», – підсумувала Матернова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 22 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Наразі відомо про 18 постраждалих, із них четверо дітей. Дві людини загинули. Володимир Зеленський закликав до підтримки ППО та нових санкцій проти РФ.

