Держкомпанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти через санкції США — Reuters

Кілька китайських державних нафтових компаній тимчасово утримуються від закупівель російської нафти морським шляхом.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайські державні компанії наразі вирішили призупинити закупівлі російської нафти через санкції США проти компаній «Роснефть» та «Лукойл», пише Reuters.

Після запровадження нових санкцій США кілька китайських державних нафтових компаній тимчасово утримуються від закупівель російської нафти морським шляхом через побоювання щодо обмежень. За даними агентства, дані надійшли від неназваних джерел.

У списку – PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Зазначається, що щоденно Китай імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти морським шляхом. Переважна частина попиту залишається у незалежних нафтопереробників – дрібних гравців, які, ймовірно, також тимчасово призупинять закупівлі, аби оцінити вплив санкцій, але з часом продовжать шукати можливості для постачань.

Проте Reuters підкреслює, що «Роснефть» та «Лукойл» продають більшу частину своєї нафти Китаю через посередників, а не безпосередньо покупцям.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.