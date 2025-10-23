Госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти из-за санкций США — Reuters

Несколько китайских государственных нефтяных компаний временно воздерживаются от закупок российской нефти морским путем.

Китайские государственные компании на данный момент решили приостановить закупки российской нефти из-за санкций США против компаний «Роснефть» и «Лукойл», пишет Reuters.

После введения новых санкций США несколько китайских государственных нефтяных компаний временно воздерживаются от закупок российской нефти морским путем из-за опасений по поводу ограничений. По данным агентства, информация поступила от неназванных источников.

В списке — PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Отмечается, что ежедневно Китай импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти морским путем. Основная часть спроса остается у независимых нефтепереработчиков — мелких игроков, которые, вероятно, также временно приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но со временем продолжат искать возможности для поставок.

Однако Reuters подчеркивает, что «Роснефть» и «Лукойл» продают большую часть своей нефти Китаю через посредников, а не напрямую покупателям.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

