Послуги держреєстрації актів цивільного стану знову доступні у Дії для Києва та п'яти областей

Послуги ДРАЦС знову доступні на порталі Дія в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

На порталі Дія після завершення технічних робіт відновили роботу послуг ДРАЦС (державної реєстрації актів цивільного стану).

Відтепер сервіси знову доступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше вже було відновлено роботу сервісу єМалятко, а тепер користувачі можуть онлайн замовляти повторні свідоцтва та витяги з реєстру ДРАЦС.

На порталі можна оформити:

повторну видачу свідоцтв про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть;

витяги про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть.

