Послуги держреєстрації актів цивільного стану знову доступні у Дії для Києва та п'яти областей

На порталі Дія після завершення технічних робіт відновили роботу послуг ДРАЦС (державної реєстрації актів цивільного стану).
Відтепер сервіси знову доступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.
Раніше вже було відновлено роботу сервісу єМалятко, а тепер користувачі можуть онлайн замовляти повторні свідоцтва та витяги з реєстру ДРАЦС.
На порталі можна оформити:
