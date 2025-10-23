Услуги госрегистрации актов гражданского состояния снова доступны в Дии для Киева и пяти областей

На портале Дия после завершения технических работ восстановлена работа услуг ГРАГС (государственной регистрации актов гражданского состояния).
Теперь сервисы снова доступны в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.
Ранее уже была возобновлена работа сервиса еМалятко, а теперь пользователи могут заказывать онлайн повторные свидетельства и выписки из реестра ГРАГС.
На портале можно оформить:
