Китай не зацікавлений у перемозі України — Зеленський про роль Пекіна у війні

Президент України заявив, що Пекін не надає підтримки Києву і не прагне поразки Росії у війні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Китай фактично підтримує Росію у війні проти України та не зацікавлений у перемозі українських сил.

Президент наголосив, що Україна не отримувала інформації про постачання озброєння з Китаю до Росії, але підкреслив, що позиція Пекіна у війні однозначно не на боці України.

«Китай – це справді дуже важке питання, складне, у нас немає навіть постійного діалогу з Сі Цзіньпіном. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю (Росії – ред.). Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне – Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі і у поразці Росії», — зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.