Китай не заинтересован в победе Украины — Зеленский о роли Пекина в войне

Президент Украины заявил, что Пекин не оказывает поддержки Киеву и не стремится к поражению России в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Китай фактически поддерживает Россию в войне против Украины и не заинтересован в победе украинских сил.

Президент подчеркнул, что Украина не получала информации о поставках вооружения из Китая в Россию, но подчеркнул, что позиция Пекина в войне однозначно не на стороне Украины.

«Китай — это действительно очень сложный вопрос, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что он не будет продавать оружие (России – ред.). Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно – Китай помогает России. Не помогает Украине и не заинтересован в нашей победе и в поражении России», – отметил Зеленский.

