ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Ірпінського міського суду Київської області

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Ірпінського міського суду Київської області 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 19 листопада 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Також ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

