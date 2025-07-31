ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Суддів рекомендували відрядити до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

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В засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 30 липня було розглянуто питання про відрядження та дострокового закінчення відрядження суддів з одночасним їх відрядженням. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Селидівського міського суду Донецької області Хацько Наталі Олександрівни до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Чернігівського районного суду Запорізької області Проценко Анни Миколаївни до Кельменецького районного суду Чернівецької області та одночасне її відрядження до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області строком на один рік.

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