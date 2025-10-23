Менше вступників після «мобілізаційної магістратури»: у МОН пояснили падіння попиту на навчання

У МОН зафіксували зниження попиту на магістратуру.

В Україні цього року зафіксовано помітне скорочення кількості вступників до магістратури, головним чином через зменшення числа абітурієнтів віком понад 25 років. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, якого цитує Інтерфакс-Україна.

«Що стосується магістратури, то загалом запит на навчання зменшився цього року. Просів контракт. У 2025 році було подано майже 218 тисяч заяв проти 280 тисяч у 2024 році — це падіння на 22,3%», — зазначив посадовець.

За словами Трофименка, у 2025 році до магістратури зараховано понад 97 тисяч осіб, тоді як торік — 126 тисяч. Водночас частка бюджетних місць у наборі зросла на 6 відсоткових пунктів.

«Логічне питання, чому такий спад? В цифрах ми бачимо менше на 15,5 тис. вступників віком 25+. Ми розуміємо, що ті, хто вступав в 2022-23 роках в магістратуру для різних задач, зокрема, хтось намагався використовувати магістратуру для ухилення від мобілізації, уже здобули освіту. І у нас велика частина громадян 25+ також вищу освіту уже мають. Через те у нас іде зниження цифр», — пояснив заступник міністра.

Щодо аспірантури, то, за його словами, різко скоротилася частка чоловіків віком 25+ і подвоїлася частка жінок серед зарахованих на бюджет. Зокрема, на денну форму, яка дає право на відстрочку від мобілізації, зараховано 4 643 особи, а на контракт зараховано 1 119 осіб.

«Кількість чоловіків-вступників впала на 70% від минулого року. Ми розуміємо, що аспірантура також вирівнялася і збалансувалася з цифрами до вторгнення», — підсумував Трофименко.

Водночас голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у серпні заявляв, що у цьому році 80% вступників на аспірантуру становили чоловіки.

