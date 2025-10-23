Практика судов
  1. В Украине

Меньше поступающих после «мобилизационной магистратуры»: в МОН объяснили падение спроса на обучение

16:52, 23 октября 2025
В МОН зафиксировали снижение спроса на магистратуру.
Меньше поступающих после «мобилизационной магистратуры»: в МОН объяснили падение спроса на обучение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в этом году наблюдается заметное сокращение количества поступающих в магистратуру, главным образом из-за уменьшения числа абитуриентов в возрасте старше 25 лет. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, которого цитурует Интерфакс-Украина.

«Что касается магистратуры, то в целом спрос на обучение снизился в этом году. Просел контракт. В 2025 году было подано почти 218 тысяч заявлений против 280 тысяч в 2024 году — это падение на 22,3%», — отметил чиновник.

По словам Трофименко, в 2025 году в магистратуру зачислено более 97 тысяч человек, тогда как в прошлом году — 126 тысяч. В то же время доля бюджетных мест в наборе выросла на 6 процентных пунктов.

«Логичный вопрос — почему такой спад? В цифрах мы видим минус 15,5 тыс. поступающих в возрасте 25+. Мы понимаем, что те, кто поступал в 2022–23 годах в магистратуру по разным причинам, в частности, кто-то пытался использовать магистратуру для уклонения от мобилизации, уже получили образование. И у нас большая часть граждан 25+ также уже имеют высшее образование. Поэтому и наблюдается снижение цифр», — объяснил заместитель министра.

Что касается аспирантуры, то, по его словам, резко сократилась доля мужчин в возрасте 25+ и удвоилась доля женщин среди зачисленных на бюджет. В частности, на дневную форму, которая дает право на отсрочку от мобилизации, зачислено 4 643 человека, а на контракт — 1 119 человек.

«Количество мужчин-поступающих упало на 70% по сравнению с прошлым годом. Мы понимаем, что аспирантура также выровнялась и сбалансировалась с показателями, которые были до вторжения», — подытожил Трофименко.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в августе заявлял, что в этом году 80% поступающих в аспирантуру составляли мужчины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МОН Украины мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду