Меньше поступающих после «мобилизационной магистратуры»: в МОН объяснили падение спроса на обучение

В МОН зафиксировали снижение спроса на магистратуру.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в этом году наблюдается заметное сокращение количества поступающих в магистратуру, главным образом из-за уменьшения числа абитуриентов в возрасте старше 25 лет. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, которого цитурует Интерфакс-Украина.

«Что касается магистратуры, то в целом спрос на обучение снизился в этом году. Просел контракт. В 2025 году было подано почти 218 тысяч заявлений против 280 тысяч в 2024 году — это падение на 22,3%», — отметил чиновник.

По словам Трофименко, в 2025 году в магистратуру зачислено более 97 тысяч человек, тогда как в прошлом году — 126 тысяч. В то же время доля бюджетных мест в наборе выросла на 6 процентных пунктов.

«Логичный вопрос — почему такой спад? В цифрах мы видим минус 15,5 тыс. поступающих в возрасте 25+. Мы понимаем, что те, кто поступал в 2022–23 годах в магистратуру по разным причинам, в частности, кто-то пытался использовать магистратуру для уклонения от мобилизации, уже получили образование. И у нас большая часть граждан 25+ также уже имеют высшее образование. Поэтому и наблюдается снижение цифр», — объяснил заместитель министра.

Что касается аспирантуры, то, по его словам, резко сократилась доля мужчин в возрасте 25+ и удвоилась доля женщин среди зачисленных на бюджет. В частности, на дневную форму, которая дает право на отсрочку от мобилизации, зачислено 4 643 человека, а на контракт — 1 119 человек.

«Количество мужчин-поступающих упало на 70% по сравнению с прошлым годом. Мы понимаем, что аспирантура также выровнялась и сбалансировалась с показателями, которые были до вторжения», — подытожил Трофименко.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в августе заявлял, что в этом году 80% поступающих в аспирантуру составляли мужчины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.