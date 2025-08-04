В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины, – глава образовательного комитета Бабак

80% нынешних поступающих в аспирантуру — мужчины, и примерно столько же процентов не являлись на экзамены.

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Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак поделился предварительными результатами основной сессии вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру.

Аспирантура: мужчины доминируют, но и чаще не приходят

В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины. Примерно такой же процент мужчин среди тех, кто не явился на тестирование. В среднем по всем специальностям таких оказалось 20,4%.

Магистратура: гендерный баланс и более низкий уровень неявки

Ситуация в магистратуре более привычная – среди поступающих почти поровну мужчин и женщин (женщин – 48,2%). Уровень неявки на тестирование здесь составил 16,3%.

Экзамены: структура и успешность

В этом году поступающие сдавали:

• тест на общую учебную компетентность,

• тест по иностранному языку,

• профессиональный экзамен по выбранной специальности.

Общая учебная компетентность

В аспирантуру порог не преодолели только 6 из 13 591 человек.

• В магистратуру – 79 из 93 632.

• Высокие баллы (150–200) получили 65,3% поступающих обоих уровней.

Иностранный язык: сложности для аспирантов

В аспирантуру не преодолели порог 298 поступающих (2,7%), из них мужчин – 212, женщин – 86.

• В магистратуру – 4,87% не преодолели порог, и здесь гендерный баланс почти равный.

• Высокие баллы получили:

– 39,8% поступающих в аспирантуру,

– 29,3% поступающих в магистратуру.

В целом: положительная динамика

Результаты основной сессии свидетельствуют о хорошей подготовке большинства поступающих как в магистратуру, так и в аспирантуру, отмечает Бабак.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769 КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

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