В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины, – глава образовательного комитета Бабак

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак поделился предварительными результатами основной сессии вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру.
В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины. Примерно такой же процент мужчин среди тех, кто не явился на тестирование. В среднем по всем специальностям таких оказалось 20,4%.
Ситуация в магистратуре более привычная – среди поступающих почти поровну мужчин и женщин (женщин – 48,2%). Уровень неявки на тестирование здесь составил 16,3%.
В этом году поступающие сдавали:
• тест на общую учебную компетентность,
• тест по иностранному языку,
• профессиональный экзамен по выбранной специальности.
Общая учебная компетентность
Иностранный язык: сложности для аспирантов
В целом: положительная динамика
Результаты основной сессии свидетельствуют о хорошей подготовке большинства поступающих как в магистратуру, так и в аспирантуру, отмечает Бабак.
Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.
В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.
ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:
В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.
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