Гостаможслужба отстранила руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара от должности

Руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Решение принято в рамках дисциплинарного производства, открытого в связи с проверкой информации, изложенной в журналистских расследованиях.
Проверку проводят Гостаможслужба совместно с Министерством финансов при участии НАПК и правоохранительных органов.
«Во исполнение поручения руководства государства о проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины совместно с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка.
В связи с этим Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с его отстранением от исполнения служебных обязанностей.
Государственная таможенная служба Украины действует в рамках своих полномочий и с соблюдением принципов законности, добропорядочности и прозрачности», — говорится в заявлении таможенной службы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко инициировала проверку состояния главы Энергетической таможни Анатолия Комара.
Согласно расследованию проекта «Схемы», глава Энергетической таможни — одного из подразделений Государственной таможенной службы — Анатолий Комар и его семья построили особняк в элитном пригороде Киева стоимостью около 70 миллионов гривен.
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