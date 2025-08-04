Гостаможслужба отстранила руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара от должности

Информацию о состоянии Анатолия Комара будут совместно проверять таможенная служба, Минфин, НАПК и правоохранительные органы.

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Руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Решение принято в рамках дисциплинарного производства, открытого в связи с проверкой информации, изложенной в журналистских расследованиях.

Проверку проводят Гостаможслужба совместно с Министерством финансов при участии НАПК и правоохранительных органов.

«Во исполнение поручения руководства государства о проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины совместно с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка.

В связи с этим Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с его отстранением от исполнения служебных обязанностей.

Государственная таможенная служба Украины действует в рамках своих полномочий и с соблюдением принципов законности, добропорядочности и прозрачности», — говорится в заявлении таможенной службы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко инициировала проверку состояния главы Энергетической таможни Анатолия Комара.

Согласно расследованию проекта «Схемы», глава Энергетической таможни — одного из подразделений Государственной таможенной службы — Анатолий Комар и его семья построили особняк в элитном пригороде Киева стоимостью около 70 миллионов гривен.

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