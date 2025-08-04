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Юлія Свириденко ініціювала перевірку статків голови Енергетичної митниці Анатолія Комара

14:00, 4 серпня 2025
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила провести перевірку діяльності голови Енергетичної митниці Анатолія Комара після публікації журналістських розслідувань.
Юлія Свириденко ініціювала перевірку статків голови Енергетичної митниці Анатолія Комара
Фото: Схеми / Радіо Свобода
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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів у співпраці з Державною митною службою, НАЗК та правоохоронними органами перевірити факти, викладені в журналістських розслідуваннях щодо керівника Енергетичної митниці Анатолія Комара.

За її словами, перевірка має бути ретельною та оперативною. Вона наголосила на необхідності невідкладно доповісти про результати перевірки та заходи, які були вжиті у разі виявлення порушень.

«Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи», — зазначила Свириденко.

Згідно з розслідуванням проекту «Схеми», очільник Енергетичної митниці – одного з підрозділів Державної митної служби – Анатолій Комар та його родина збудували маєток в елітному передмісті Києва вартістю близько 70 мільйонів гривень.

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митниця Юлія Свириденко

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