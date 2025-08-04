Британського адвоката позбавили права на професію через приховування доходів під час розлучення

Адвоката виключили з професійного реєстру за те, що він приховав частину активів від колишньої дружини під час розлучення, чим свідомо ввів суд в оману.

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У Великій Британії дисциплінарний трибунал виключив з професійного реєстру адвоката Метью Стівена Бекера за навмисне введення в оману щодо власних фінансів під час процесу розлучення. Про це повідомляє Law Gazette.

Бекер, який працював партнером у юридичній фірмі Curtis Law LLP та мав бездоганну репутацію, подав неточну й неповну фінансову інформацію, знаючи, що вона вводить в оману.

У матеріалах справи зазначається, що Бекер не задекларував свій капітальний рахунок у юридичній фірмі, а сам документ, який він заповнив у рамках розлучення (форма E), вважав «неформальним» та «добровільним». Проте трибунал підкреслив: це не давало йому права, як юристу, надавати неправдиві дані.

Розслідування встановило, що адвокат навмисно приховав інформацію про кошти, які зберігалися для нього у фірмі, вважаючи, що його частка у бізнесі не є спільним майном подружжя. При цьому він не поінформував свою колишню дружину про ці активи, підписавши з нею угоду про фінансове врегулювання в момент, коли вона не знала про наявність у нього додаткових коштів.

Трибунал визнав дії Бекера нечесними та зауважив, що час, коли він зняв ці кошти — одразу після завершення процесу розлучення — свідчить про свідоме бажання приховати активи.

Хоча суд не знайшов порушень у зарахуванні коштів на клієнтський рахунок фірми, було встановлено, що Бекер неправомірно ініціював виплати з цього рахунку.

«Мотивом Бекера було бажання приховати майно від своєї колишньої дружини. Він діяв свідомо, маючи повний контроль над ситуацією», — йдеться у рішенні.

Хоча адвокат раніше не мав дисциплінарних порушень, трибунал ухвалив остаточне рішення — виключити його з професійного реєстру.

Соліситорське регулювальне управління (SRA) вимагало відшкодування витрат у розмірі понад £51 тис., але трибунал визнав запит завищеним і зобов’язав Бекера сплатити £23,655.68.

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