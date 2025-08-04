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Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

13:43, 4 серпня 2025
Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.
Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект 0332 про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Нагадаємо, 16 січня 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Відповідно до цієї Угоди в частині досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО визначено, що сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Також передбачено, що сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою.

У частині посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності Угода передбачає, що сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій. Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

Крім того, сторони поглиблюватимуть інституційні зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

У частині міграції відповідно до Угоди там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

Угода набирає чинності з дати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Угода може бути припинена будь-якою зі Сторін шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Також ця Угода може бути змінена в будь-який час за взаємною згодою Сторін.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України президент Україна Володимир Зеленський Велика Британія

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