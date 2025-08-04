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Інспектора митниці у Києві підозрюють у махінаціях з розмитненням квадроциклів на 1 мільйон гривень

20:55, 4 серпня 2025
Митника підозрюють у зловживанні службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що спричинило збитки бюджету на майже 1 мільйон гривень.
Інспектора митниці у Києві підозрюють у махінаціях з розмитненням квадроциклів на 1 мільйон гривень
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У Києві інспектора Державної митної служби підозрюють в розмитненні квадроциклів за заниженою вартістю зі збитками у майже 1 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За версією обвинувачення, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів.

Такі дії призвели до недоотримання держбюджетом коштів на суму майже 1 млн гривень.

Так, старшому державному інспектору Київської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

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прокуратура Київ митниця

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