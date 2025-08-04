Инспектора таможни в Киеве подозревают в махинациях с растаможкой квадроциклов на 1 миллион гривен

Таможенника подозревают в злоупотреблении служебным положением во время растаможки квадроциклов, что повлекло ущерб бюджету почти на 1 миллион гривен.

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В Киеве инспектора Государственной таможенной службы подозревают в растаможке квадроциклов по заниженной стоимости с убытками почти в 1 миллион гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По версии обвинения, должностное лицо в свой выходной день вышло на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с участием компаний-импортеров, зарегистрированных в офшорных зонах.

Несмотря на наличие признаков подделки документов, представленных для таможенного оформления, таможенник сознательно проигнорировал очевидные риски и безосновательно применил заниженную ставку для расчета таможенных платежей.

Такие действия привели к недополучению госбюджетом средств на сумму почти 1 миллион гривен.

Таким образом, старшему государственному инспектору Киевской таможни сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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