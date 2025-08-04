Практика судов
  1. В Украине

Минюст ищет психологов для участия в уголовных делах с детьми — объявлен конкурс

13:42, 4 августа 2025
В Министерстве юстиции сообщили, что ищут психологов, которые будут помогать по уголовным делам, где фигурируют дети, чтобы защитить их права и не допустить повторной психологической травмы.
Минюст ищет психологов для участия в уголовных делах с детьми — объявлен конкурс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции объявило конкурс по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей.

Отмечается, что конкурс проводится для привлечения психологов к участию в уголовных производствах, участниками которых являются малолетние или несовершеннолетние лица, с целью обеспечения защиты прав ребенка, предотвращения повторной травматизации и реализации пилотного проекта в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Генерального прокурора от 7 февраля 2023 года № 493/5/67/32.

Психологи помогают подготовить ребенка к процессуальным действиям, создать для него безопасную обстановку во время участия в процессуальных действиях, в частности:

учитывают его возраст и особенности развития;

задают ребенку понятные и не травмирующие вопросы;

при необходимости выступают против вопросов к ребенку от других лиц, которые могут его травмировать.

К участию в конкурсе допускаются психологи с высшим образованием по специальности 053 «Психология» (уровень бакалавра или магистра), которые подали полный пакет необходимых документов и прошли специальное онлайн-обучение согласно программе, утвержденной Межведомственным координационным советом по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.

Конкурс будет проходить с 11 августа по 1 октября 2025 года. По решению конкурсной комиссии собеседования могут проводиться дистанционно в формате видеоконференций.

Как принять участие в конкурсе?

С 11 по 22 августа будет проходить прием документов для участия в конкурсе по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей через систему предоставления БПП. Необходимо:

  • подать заявление об участии в конкурсе по форме, приведенной в приложении 3 к Порядку проведения конкурса;
  • указать адрес электронной почты для получения информации, связанной с конкурсным отбором;обозначить регион(ы) Украины, в котором(ых) психолог желает быть привлеченным к уголовным произв
  • одствам с участием малолетних, несовершеннолетних лиц;
  • к заявлению об участии в конкурсе загрузить следующие сканированные копии документов:
  • заполненное резюме по форме, приведенной в приложении 4 к Порядку проведения конкурса;
  • мотивационное письмо относительно цели и желания участвовать в уголовных производствах с участием малолетних, несовершеннолетних лиц (в произвольной форме до одной страницы);
  • паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, специальный статус, определенный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», либо паспортного документа иностранца (всех заполненных страниц);
  • диплома о высшем образовании по специальности 053 «Психология» (магистр, бакалавр).

Со всеми деталями конкурса можно ознакомиться на сайте Минюста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео