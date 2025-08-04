Минюст ищет психологов для участия в уголовных делах с детьми — объявлен конкурс

В Министерстве юстиции сообщили, что ищут психологов, которые будут помогать по уголовным делам, где фигурируют дети, чтобы защитить их права и не допустить повторной психологической травмы.

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Министерство юстиции объявило конкурс по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей.

Отмечается, что конкурс проводится для привлечения психологов к участию в уголовных производствах, участниками которых являются малолетние или несовершеннолетние лица, с целью обеспечения защиты прав ребенка, предотвращения повторной травматизации и реализации пилотного проекта в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Генерального прокурора от 7 февраля 2023 года № 493/5/67/32.

Психологи помогают подготовить ребенка к процессуальным действиям, создать для него безопасную обстановку во время участия в процессуальных действиях, в частности:

учитывают его возраст и особенности развития;

задают ребенку понятные и не травмирующие вопросы;

при необходимости выступают против вопросов к ребенку от других лиц, которые могут его травмировать.

К участию в конкурсе допускаются психологи с высшим образованием по специальности 053 «Психология» (уровень бакалавра или магистра), которые подали полный пакет необходимых документов и прошли специальное онлайн-обучение согласно программе, утвержденной Межведомственным координационным советом по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.

Конкурс будет проходить с 11 августа по 1 октября 2025 года. По решению конкурсной комиссии собеседования могут проводиться дистанционно в формате видеоконференций.

Как принять участие в конкурсе?

С 11 по 22 августа будет проходить прием документов для участия в конкурсе по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей через систему предоставления БПП. Необходимо:

подать заявление об участии в конкурсе по форме, приведенной в приложении 3 к Порядку проведения конкурса;

указать адрес электронной почты для получения информации, связанной с конкурсным отбором;обозначить регион(ы) Украины, в котором(ых) психолог желает быть привлеченным к уголовным произв

одствам с участием малолетних, несовершеннолетних лиц;

к заявлению об участии в конкурсе загрузить следующие сканированные копии документов:

заполненное резюме по форме, приведенной в приложении 4 к Порядку проведения конкурса;

мотивационное письмо относительно цели и желания участвовать в уголовных производствах с участием малолетних, несовершеннолетних лиц (в произвольной форме до одной страницы);

паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, специальный статус, определенный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», либо паспортного документа иностранца (всех заполненных страниц);

диплома о высшем образовании по специальности 053 «Психология» (магистр, бакалавр).

Со всеми деталями конкурса можно ознакомиться на сайте Минюста.

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