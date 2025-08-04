Минюст ищет психологов для участия в уголовных делах с детьми — объявлен конкурс

Министерство юстиции объявило конкурс по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей.
Отмечается, что конкурс проводится для привлечения психологов к участию в уголовных производствах, участниками которых являются малолетние или несовершеннолетние лица, с целью обеспечения защиты прав ребенка, предотвращения повторной травматизации и реализации пилотного проекта в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Генерального прокурора от 7 февраля 2023 года № 493/5/67/32.
Психологи помогают подготовить ребенка к процессуальным действиям, создать для него безопасную обстановку во время участия в процессуальных действиях, в частности:
учитывают его возраст и особенности развития;
задают ребенку понятные и не травмирующие вопросы;
при необходимости выступают против вопросов к ребенку от других лиц, которые могут его травмировать.
К участию в конкурсе допускаются психологи с высшим образованием по специальности 053 «Психология» (уровень бакалавра или магистра), которые подали полный пакет необходимых документов и прошли специальное онлайн-обучение согласно программе, утвержденной Межведомственным координационным советом по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.
Конкурс будет проходить с 11 августа по 1 октября 2025 года. По решению конкурсной комиссии собеседования могут проводиться дистанционно в формате видеоконференций.
Как принять участие в конкурсе?
С 11 по 22 августа будет проходить прием документов для участия в конкурсе по отбору психологов, которые могут привлекаться к уголовным производствам с участием детей через систему предоставления БПП. Необходимо:
Со всеми деталями конкурса можно ознакомиться на сайте Минюста.
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