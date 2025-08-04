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В Киеве мина на детской площадке оказалась макетом, напечатанным на 3D-принтере

15:31, 4 августа 2025
В Киеве на детской площадке нашли макет мины, отпечатанный на 3D-принтере.
В Киеве мина на детской площадке оказалась макетом, напечатанным на 3D-принтере
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В Святошинском районе столицы прохожие заметили подозрительный предмет на детской площадке и вызвали полицию. Инцидент произошел утром 4 августа около 10:30. Как выяснилось — это был макет, напечатанный на 3D-принтере. Как он оказался на площадке — неизвестно.

Что известно

Правоохранители ограничили доступ граждан к территории, а подозрительный объект передали взрывотехникам, которые с помощью рентгенографического комплекса установили: найденный предмет — это макет противопехотной мины, напечатанный на 3D-принтере. Взрывчатых веществ в нем не обнаружено.

В полиции отметили, что предмет был изъят для дальнейшей проверки — правоохранители выясняют, как именно он оказался на детской площадке.

Ранее мы писали, что в Киеве пассажиры обнаружили подозрительный предмет, оставленный на скамейке на станции метро «Лыбедская».

На место прибыли взрывотехники, которые проверили находку. Как оказалось, это был обычный портативный насос для велосипеда, вероятно, забытый одним из пассажиров метро.

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полиция Киев

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